Moeilijke start voor Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabië: ook in tweede match geen goal en uitgeschakeld in Supercup

De Portugese superster Cristiano Ronaldo (37) is er ook in zijn tweede officiële match voor zijn Saudische club Al-Nassr niet in geslaagd te scoren. In de halve finales van de Supercup verloor Al-Nassr met 3-1 van Al-Ittihad, dus ook de kans op een eerste prijs ziet hij door de neus geboord.