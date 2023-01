Leopardtanks terugkopen te duur: “half miljoen voor tank die we verkochten aan 15.000 euro”

De regering zet normaal gezien vrijdag het licht op groen voor een nieuw pakket militaire steun aan Oekraïne. Daar zullen geen Leopardtanks bijhoren, bevestigde minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) in “Terzake”.

De afgelopen dagen kondigden verschillende landen aan Leopardtanks te zullen leveren aan Oekraïne. Deze week ging ook Duitsland overstag. België heeft nooit de Leopard 2 aangekocht. En de laatste tanks, de Leopard 1, werden in 2014 al van de hand gedaan. Ons land zou die nu wel willen terugkopen maar de hoge prijs blijft een obstakel. “Ze vragen tot 500.000 euro voor een tank die we verkochten aan 15.000 euro”, zei Dedonder (PS). Maar het is niet omdat het Belgische leger geen tanks meer heeft, dat er geen meer in ons land aanwezig zijn. Zou zouden er nog honderden militaire voertuigen staan in een loods in Doornik en Antwerpen waaronder een twintigtal tanks. Een verzameling van wapenhandelaar Freddy Versluys die ze zelf kocht van het leger.

Tijdens een ontmoeting met een aantal journalisten, had de Chef Defensie, admiraal Michel Hofman, het over de levering van AMRAAM-raketten (“Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles”), lichte antitankwapens (LAW) en antitankgranaten. Daarnaast is sprake van Minimi-machinegeweren en van automatisch gevechtsgeweren van het type Scar. Hoeveel AMRAAM-raketten ons land zal leveren, is nog niet bekend, maar de voorraad is beperkt.

