De hoofdprijs spreekt natuurlijk het meest tot de verbeelding, maar OH Leuven raapte woensdagavond meer dan alleen de Gouden Schoen van Nicky Evrard. De huidige leider in het vrouwenvoetbal had liefst vier speelsters in de eerste tien. Een bekroning voor volgehouden investeringen in het vrouwenvoetbal. De landstitel moet straks de kers op de taart worden.