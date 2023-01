Ook zo lang moeten aanschuiven donderdagochtend? Deze week verloren we 63% méér tijd op Belgische wegen dan in dezelfde periode vorig jaar. En dan moet het ergste nog komen - “we houden ons hart vast voor vrijdagnamiddag”. Om maar te zwijgen van wat er in de komende maanden en jaren nog volgt. “De vraag is niet of, maar wel wanneer er slimme kilometerheffing komt”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.