Promo van Aldi stuit op kritiek: “De gokindustrie doet maar. Verbod is nu nodig”

Supermarktketen Aldi pakt in zijn folder van deze week uit met een pokerset voor kinderen vanaf 10 jaar. En daar stellen experten zich vragen bij. “De gokindustrie doet maar. Verbod is nu nodig”, twitterde Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere bij een foto van de folder. Aldi is trouwens niet de eerste keten die een pokerset voor kinderen aanbiedt. Ook Dreamland en Fun doen dat. “Kinderen confronteren met de leuke kant van kansspelen zonder daar duiding bij te geven, is nooit goed”, zegt Ronny Willemen, gokspecialist bij ZorgGroep Zin Limburg.

Ook ‘ervaringsdeskundige’ Arne Nilis stelt zich vragen. “Zo maken kinderen al heel vroeg kennis met de mechanismen achter het gokken. Ik ben zelf ook op die jonge leeftijd in contact gekomen met dergelijke spellen. Als het al zo genormaliseerd is dat het zelfs in de supermarkt ligt, dan maak ik me daar wel zorgen over.” (Sanne Deferme)