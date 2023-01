Standard houdt grote kuis, Deila ziet “beetje gebrek aan kwaliteit”

Woensdagavond schitterde Deila samen met zijn Colombiaanse vrouw Ana nog op de rode loper van de Gouden Schoen. Eerder die dag liet de Noorse coach zijn licht schijnen op de moeizame transferwinter van zijn club. Een mercato die voorlopig alleen maar vertrekkers kent. En niet de minsten. Selim Amallah tekende gisteren tot 2027 bij Real Valladolid, Denis Dragus heeft zijn koffers gepakt richting Genoa en Nicolas Raskin heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar het Schotse Rangers. Hun openingsbod van 500.000 euro werd eerder deze week wel nog weggelachen in Luik.

© BELGA

“Ik hoop dat we nu ook een paar nieuwe spelers krijgen, want op dit moment ontbreekt het ons toch een beetje aan kwaliteit”, benadrukte Deila de nood aan versterking. Door de moeilijke financiële situatie van de club zijn de mogelijkheden echter beperkt. “Ik ben blij dat dit niet mijn eerste job is als coach”, luchtte de Noor zijn hart. “De moeilijkste uitdaging voor mij is het temperen van mijn persoonlijke ambities. Ik ben naar België gekomen om iets te winnen, maar dat zal dit jaar niet mogelijk zijn. De club is bezig aan een bouwproces. We moeten geduldig blijven, maar het doel blijft wel om dit seizoen een Europees ticket te pakken.”

Dussenne beschikbaar

Om dat doel te realiseren kan er vanavond maar beter gewonnen worden in eigen huis tegen Eupen. Kleine opsteker voor de Rouches: Dussenne is opnieuw beschikbaar. De Luikse aanvoerder hoorde de afgelopen dagen niets meer van Lokomotiv Moskou. “Het lijkt erop dat Noë bij ons blijft tot aan het einde van het seizoen. Hij heeft daar zelf ook vrede mee. Al weet je natuurlijk nooit of er in de komende dagen nog iets staat te gebeuren.” (thst)