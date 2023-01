Real Madrid wint derby dankzij wereldgoal van Rodrygo en sluipschutter Benzema, Witsel beleeft moeilijke avond

Er was vooraf heel wat te doen geweest over de Madrileens derby door een wansmakelijke actie van een aantal Atlético-fans die een pop van Vinicius Jr. hadden opgehangen aan een brug, iets wat door de hele Spaanse voetbalwereld werd veroordeeld, inclusief beide clubs.

Bij Real Madrid stond zoals altijd Thibaut Courtois in doel. Geen Eden Hazard op de bank. Hij is weer aan het trainen na zijn enkelblessure, maar deze wedstrijd kwam nog te vroeg. Bij Atlético kregen Axel Witsel en Yanncik Carrasco geen basisplaats, ze vielen na respectievelijk 63 en 74 minuten in. Ook Memphis Depay moest zich tevredenstellen met een invalbeurt.

Atlético Madrid domineerde de eerste helft. Real Madrid was te slordig en slaagde er niet om in de buurt van het vijandelijke doel te komen. Na twintig minuten vond Atlético de opening dankzij een fantastische collectieve actie met twee passes in één tijd. Koke bereikte met een subtiele pass Nahuel Molina en die bracht de bal meteen voor waardoor Morata kon binnenduwen. Thibaut Courtois kon weinig beginnen.

Ander Real Madrid na rust

Real Madrid tapte na rust uit een ander vaatje. Het werd een open wedstrijd en gaandeweg legde Real steeds meer zijn wil op. Na 58 minuten wrong Vinicius een uitstekende mogelijkheid de nek om. Oblak redde eerst knap het schot van Benzema en in plaats van meteen af te werken, probeerde Vinicius de bal eerst te controleren. Weg kans.

Real kon rekenen op een attente Courtois, onder meer op een vrije trap van Griezmann. De na 63 minuten ingevallen Axel Witsel liet zich ook opmerken met een omhaal na een hoekschop. Zijn poging ging naast.

Witsel kwam wat later opnieuw in beeld, ditmaal als lijdend voorwerp. De Rode Duivel zette te laat een tackle in op de Braziliaan Rodrygo, die daardoor op snelheid kon komen om een geweldige dribbel op te zetten langs Mario Hermoso, Savic en Nahuel. Zijn afwerking buitenkant voet in de korte hoek verraste ook Oblak. Wat een fantastische 1-1! “Deze komt sowieso in zijn carrière-overzicht”, zei de commentator terecht.

Verlengingen en daarin bleef Real Madrid de betere ploeg. Toen Savic ook nog een tweede gele kaart pakte, leken strafschoppen het hoogst haalbare voor de troepen van Diego Simeone. Zover kwam het niet.

Een voorzet van Marco Asensio vanaf rechts belandde langs een heleboel rood-witte benen waaronder die van Witsel, die tevergeefs probeerde te ontzetten, aan de overkant. Daar zei de onvermijdelijke Karim Benzema “merci beaucoup” en trapte de bal perfect in een klein gaatje naast de paal binnen.

In de blessuretijd van de verlengingen zette Vinicius Jr. de kroon op het werk bij een counter. Hij kon aflopen op vogel-voor-de-kat Witsel -weer hij- en versnelde toen de Rode Duivel zich draaide. De afwerking mocht er ook wezen: 3-1. Real Madrid door naar de halve finales van de Spaanse beker en dat was absoluut verdiend.