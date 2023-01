Ajax neemt afscheid van Alfred Schreuder (ex-Club Brugge) na beschamend gelijkspel tegen staartploeg Volendam

Het ontslag kwam uiteraard niet uit de lucht gevallen. Vrij snel na de wedstrijd stond de mededeling op de clubwebsite. “Het vele puntverlies en het gebrek aan ontwikkeling van het team zijn de hoofdoorzaken van dit besluit”, stond er. “De clubleiding heeft geen vertrouwen meer in een verdere samenwerking. Ook de samenwerking met assistent-trainer Matthias Kaltenbach wordt beëindigd.”

“Het is een pijnlijke beslissing, maar ook een noodzakelijke”, zei directeur Edwin van der Sar. “Na een goede start van het seizoen verloren wij vervolgens onnodig veel punten. Ook het spel was wisselvallig. Door het WK was er een vroege en lange winterstop. Alfred kreeg de tijd en hield ons vertrouwen om zaken te veranderen en te verbeteren. De afgelopen weken werd steeds duidelijker dat hij het tij niet kon keren, terwijl wij van mening zijn dat hij ondanks de vele transfers een sterke en kampioenswaardige selectie tot zijn beschikking had. We hebben ook de laatste weken weer veel punten verloren en we zagen helaas geen vooruitgang.”

Na het gelijkspel in de topper tegen Feyenoord moest een lichter programma het geplaagde Ajax ademruimte geven en zo ook coach Alfred Schreuder -vorig seizoen nog kampioen met Club Brugge. Maar kijk, de eerste wedstrijd van de reeks tegen Volendam, Excelsior, Cambuur en RKC ging het al helemaal mis.

FC Volendam parkeerde een bus, maar daar was niets mis mee. Het was aan Ajax om die vakkundig te ontmantelen, maar dat lukte de Amsterdammers niet. Geen vertrouwen, geen fantasie, geen stootkracht en een flinke dosis pech.

Schreuder, rot op!

Na vijf minuten werden er al spandoeken bovengehaald en weerklonk her en der “Schreuder, rot op”. Marc Overmars, intussen technisch directeur bij Antwerp, werd lof toezongen.

Ajax had halfweg 84 procent balbezit en dertien doelpogingen laten optekenen in de statistieken, maar geen goal. De spelers gingen naar binnen onder een striemend fluitconcert.

Volendam had niets klaargemaakt, maar als het tegenzit, zit het echt goed tegen. Ex-Ajacied Carel Eiting wist met een vrije trap Damon Mirani te bereiken, een andere ex-Ajacied en die kopte via de onderkant van de lat binnen: 0-1.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tien minuten voor tijd maakte invaller Mohammed Kudus eindelijk gelijk, maar Ajax slaagde er niet meer in om de zege binnen te halen. Het bleek het puntenverlies te veel voor Alfred Schreuder, die na de wedstrijd werd opzij gezet als coach.