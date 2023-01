Zeven politieagenten gedood door gewapende bende in Haïti

In het noorden van Haïti zijn zeven politieagenten gedood bij een bendeaanval op een commissariaat. Dat heeft de nationale politie bekendgemaakt. In de hoofdstad Port-au-Prince volgden donderdag betogingen tegen dit soort geweld, dat vaker terugkeert op Haïti.

Volgens persagentschap Reuters verklaarden betogers dat ze politieagenten in burgerkledij waren. Ook de BBC heeft het over “rebellerende” en relschoppende agenten.

Manifestanten probeerden het kantoor van de omstreden premier Ariel Henry binnen te dringen en daarna op de landingsbaan van de internationale luchthaven Toussaint Louverture te raken, waar Henry zou landen. Ze slaagden daar niet in.

De demonstranten slaagden er ook niet in de diplomatieke lounge te bereiken waar de regeringsleider was, die terugkeerde van een top in het buitenland. Het luchtverkeer was niettemin verstoord en de premier zat een tijdlang vast in de luchthaven. Nadat hij kon ontkomen, volgden protesterende agenten Henry naar zijn residentie in Port-au-Prince. In de buurt werden schoten gehoord. De scholen in Port-au-Prince bleven gesloten.

Agenten geëxecuteerd

Woensdag hadden “bandieten” drie keer een commissariaat aangevallen in Liancourt, een stad in het noorden van het land. Bij de derde poging vielen gewapende mannen “op alle fronten” aan, zo getuigde politiechef Jean Bruce Myrtil. Volgens de nationale politie van Haïti kwamen zeven agenten om het leven.

Van de dodelijke slachtoffers waren vier agenten eerder op de dag gewond geraakt. De bendeleden haalden ze uit het ziekenhuis “om hen te executeren”, voegde de politiechef eraan toe.

Sinds het begin van het jaar zijn al veertien agenten gedood door gewapende bendes, zo maakte de nationale politievakbond bekend. Afgevaardigde Lionel Lazzare riep de verantwoordelijken van het eiland dan ook op om actie te ondernemen en de agenten beter te beschermen.

De Haïtiaanse mensenrechtengroep RNDDH zei in een verklaring dat 78 politieagenten zijn gedood sinds premier Ariel Henry in juli 2021 aan de macht kwam – gemiddeld 5 agenten per maand –, en zei dat de premier en het hoofd van de nationale politie Frantz Elbe “verantwoordelijk zijn voor elk van de 78 levens die tijdens hun bewind verloren zijn gegaan”.

“De geschiedenis zal zich herinneren dat zij niets deden om het leven te beschermen van deze agenten, die ervoor kozen hun land te dienen.” De groep drong er bij de politie wel op aan om hun plicht tot bescherming van het Haïtiaanse volk te onthouden, ondanks hun “frustraties”.

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© AFP

© AFP

© AP