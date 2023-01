Oekraïne vraagt Australian Open om accreditatie vader Djokovic in te trekken

De Oekraïense ambassadeur in Canberra heeft de organisatie van de Australian Open vrijdag opgeroepen om de accreditatie van de vader van tennisser Novak Djokovic in te trekken. De vader van de Serviër zou namelijk zijn opgedoken in een video bij supporters met pro-Russische vlaggen en symbolen, en zou een pro-Russische slogan hebben gescandeerd.