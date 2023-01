Zorgwinkelketen Goed lijdt miljoenenverlies, CM steekt kapitaal toe

Uit de jaarrekeningen blijkt nu dat Goed een nettoverlies van 37,6 miljoen euro heeft opgestapeld. In 2021 ging het om 12,8 miljoen, in 2020 12 miljoen euro en in 2019 12,8 miljoen euro.

De financiële problemen bij de commerciële tak van het grootste ziekenfonds van het land vinden hun oorsprong in 2019 toen Goed ontstond uit een fusie van een tiental organisaties die actief waren in dezelfde domeinen.

Het jaarverslag wijst bovendien ook op de toenemende commerciële druk van onlinespelers zoals NewPharma, de onlineapotheek van Colruyt, en de wil van multi­nationals zoals Medi-Market om de Belgische markt te veroveren. “We zitten in een competitieve markt”, erkent Alexandra Van Loo, directeur HR & Transitie bij Goed.

Onzekerheid bij werknemers

Eind 2021 trad CM Vlaanderen officieel toe als aandeelhouder van Goed. Verschillende CM-vehikels brachten al geld in bij Goed, maar eind vorig jaar volgde nog eens een nieuwe operatie om de financiële positie van de zorgwinkelketen te versterken. Daarbij deden de bestaande aandeelhouders een inbreng van 19 miljoen euro op het gestort kapitaal.

“Goed is altijd een belangrijk onderdeel van CM geweest”, zegt Steven Hermans, directeur sociaal ondernemen bij CM. “Het gaat door een uitdagende periode. Maar we bekijken hoe het weer goed kan komen.” Toch heerst grote onzekerheid bij de 1.300 Goed-werknemers. In maart wil de CEO een nieuw actieplan aankondigen.