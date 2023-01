In 2020 riepen zaakvoerders Pieter en Bina nog de hulp in van Kamal Kharmach. — © Eén

Peer

De rechter in Hasselt heeft donderdag het faillissement uitgeroepen van het Peerse gastronomisch restaurant Sarriette. Zaakvoerders Pieter en Bina riepen in 2020 nog de hulp in van Kamal Kharmach van het programma ‘Andermans Zaken’.