Vader van Novak Djokovic zal halve finale van zijn zoon op Australian Open niet bijwonen na heisa over Russische vlag

Srdjan Djokovic zal de halve finale van zijn zoon Novak Djokovic op de Australian Open vrijdag niet bijwonen in het stadion in Melbourne Park. De man was in opspraak gekomen nadat hij buiten het stadion gefilmd werd in het gezelschap van een man met een Russische vlag.

“Ik was buiten met fans van Novak, zoals ik deed na alle matchen van mijn zoon, om zijn overwinningen te vieren en op de foto te gaan met hen. Ik was niet van plan om me in die onrust te laten meeslepen”, zegt vader Djokovic over vermeende steun aan de Russische invasie van Oekraïne. “Ik ben daar alleen om mijn zoon te steunen. Het was niet mijn bedoeling de krantenkoppen te halen noch om onrust te zaaien”, aldus de man. “Opdat er voor mijn zoon noch voor zijn tegenstander onrust zou zijn in de halve finale, heb ik ervoor gekozen om de match thuis te bekijken”, schrijft vader Djokovic. “Ik hoop dat het een grote match wordt en ik zal mijn zoon aanmoedigen, zoals steeds”, besluit hij.

Op een video die donderdag verspreid werd door een Australisch en pro-Russisch YouTube-kanaal is Srdjan Djokovic te zien in het gezelschap van een man die een Russische vlag draagt met daarop het gezicht van de Russische president Vladimir Poetin. Daarop eiste de Oekraïense ambassadeur in Australië dat de accreditatie van Srdjan Djokovic voor het toernooi zou worden ingetrokken. Hij verzocht ook om excuses van de tennisser zelf.

“Tijdens het hele toernooi hebben we met de spelers en hun teams besproken hoe belangrijk het is om zich niet in te laten met activiteiten die onrust zouden kunnen zaaien”, benadrukt de Australische tennisfederatie op haar beurt. “We bevestigen het verbod op Wit-Russische en Russische vlaggen.”