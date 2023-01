Voor 22 miljard euro online gekocht, teruggestuurd en op stort gegooid

In de Europese Unie is het voorbije jaar voor 22 miljard euro aan kledij en elektronica vernietigd. Dat blijkt uit recent Zweeds onderzoek. Als we online bestelde producten terugsturen, is het voor bedrijven vaak goedkoper om ze op het stort te gooien dan om ze opnieuw te verkopen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Wereldwijd wordt elk jaar naar schatting 92 miljoen ton textiel weggegooid, waarvan slechts 1 procent wordt gerecycleerd. Een ramp voor het klimaat, want de kledingindustrie is verantwoordelijk voor 10 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Bij elektronica is dat 4 procent. De twee sectoren hebben een grotere impact op het klimaat dan de lucht- en scheepvaart samen.

‘Gratis terugsturen’ betekent voor een webwinkel gemiddeld een kost van 12,50 euro. “Je hebt personeel nodig om alles uit te pakken en te controleren of het nog verkocht kan worden. Bij goedkope producten en producten met een kleine winstmarge kost het dus minder om ze te laten vernietigen”, zegt retailexpert Els Breugelmans (KU Leuven). Ook de klant zit er voor iets tussen. “Wie nieuwe kledij koopt, vindt het niet prettig als blijkt dat die al gedragen is geweest. Hetzelfde voor elektronica waarvan de doos geopend is geweest.”

Volgens Stefan Van Rompaey van vakwebsite RetailDetail gaan grote spelers zoals Amazon zelfs zo ver dat je het product niet meer hoeft terug te zenden. “Dan sturen ze je gratis een nieuw product en mag je hetgene dat je niet aanstond ook houden.”

De gratis retour staat al langer onder druk. Niet enkel op het vlak van duurzaamheid, ook inzake rendabiliteit. “Met artificiële intelligentie en virtual reality kan je kledij virtueel passen: dat zal in de toekomst het aantal retours beperken”, zegt Breugelmans.