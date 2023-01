Dode bij aanval op Azerische ambassade in Iran

De ambassade van Azerbeidzjan in de Iraanse hoofdstad Teheran is vrijdagochtend aangevallen. Minstens een persoon is om het leven gekomen bij het incident, en zeker twee anderen zijn gewond geraakt. Dat meldt het Azerische ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

“Een man, gewapend met een kalasjnikov, heeft de hoofdbewaker van de diplomatieke missie gedood”, klinkt het in de verklaring. Twee andere bewakers zijn gewonden en verkeren nu in een “bevredigende toestand”. Er is een onderzoek geopend. De politie in Teheran heeft een verdachte gearresteerd en onderzoekt het motief van de aanval, meldt het Iraanse staatspersagentschap Tasnim.

In Iran wonen miljoenen Azeri. Azerbeidzjan zou separatistische gevoelens in Iran aanwakkeren, zegt Teheran. De relaties tussen Bakoe en Teheran zijn van oudsher delicaat. Het Turkstalige Azerbeidzjan is een dichte bondgenoot van Turkije, een historische rivaal van Iran. Teheran vreest bovendien dat het Azerbeidzjaanse grondgebied gebruikt zou worden voor een mogelijk offensief van Israël, de voornaamste wapenleverancier van Bakoe, tegen Iran.