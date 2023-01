Het klassieke fenomeen van de ‘clochard’ die op een slaapzak aan het station ligt, zie je vrijwel niet in de Kempen. Toch is er in Herentals en Turnhout een grote stijging van het aantal daklozen. Rudy (53) is één van hen: hij kiest er bewust voor om zonder dak boven het hoofd te leven. “Het gaat ten koste van mijn gezondheid, maar dat heb ik ervoor over.”