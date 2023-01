Officieel: Andras Németh ruilt KRC Genk voor Hamburg

LEES OOK. Voetballegende Luc Nilis wordt voltijds spitsentrainer in jeugdopleiding van KRC Genk

De 20-jarige Genkse spits gaat aan de slag bij traditieclub Hamburg. Bij de Duitse tweedeklasser, die in de running is voor promotie naar de Bundesliga, zette hij zijn handtekening onder een contract tot 2026. HSV troeft Sunderland af en spijst de Genkse schatkist met ongeveer 1 miljoen euro. De competitieleider bedong ook 10% op de meerwaarde bij een eventuele doorverkoop.

Godts blijft

Voor Mika Godts (17) lijkt er in de laatste mercatodagen geen oplossing meer uit de bus te komen. Ajax legde een bod neer van 500.000 euro (plus een percentage op de doorverkoop) op de Belgische flankaanvaller, maar ook al speelde hij nog geen enkele match voor de A-ploeg, dat bedrag vinden ze bij Genk te laag. Ze willen hem ook nog blijven inzetten bij de tweede ploeg. Voor Ajax heeft het ook geen zin om nu nog dieper in de buidel te tasten, want in de zomer kan het hem transfervrij overnemen. Zo lijkt het dus ook te zullen geschieden.