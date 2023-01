Smullende bevers leveren opmerkelijke beelden op langs Schelde: van boomstam schiet amper iets over

De bomen langs de Schelde in Zevergem vallen duidelijk in de smaak bij bevers. “Dat is een teken dat die beestjes zich hier goed voelen”, zegt schepen van milieu Ann Vandenbussche (CD&V).

Het is geen nieuw fenomeen. Volgens Vandenbussche zitten er verschillende beverkolonies rond De Schelde. “Het is een heel natuurlijk gegeven. Het feit dat de bevers aan de bomen knagen, wil zeggen dat ze zich hier goed voelen”, zegt de schepen.

Sommige dikke bomen werden bijna volledig afgeknaagd en dat ziet er heel opmerkelijk uit. De meningen rond de aanwezigheid van de bevers zijn verschillend. Sommige inwoners vinden het een natuurlijk fenomeen. “Goed voor de biodiversiteit”, klinkt het op sociale media. Terwijl anderen het spijtig vinden voor de waardevolle bomen.

De gebieden rond de Schelde zijn in handen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Zij houden de beverpopulatie, die de laatste jaren aan een opmars bezig is in Vlaanderen, nauwlettend in de gaten. “Het is alleszins niets waar we ons zorgen om maken”, aldus schepen Ann Vandenbussche.

© Tony Carrette

