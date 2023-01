Heel wat Belgen trekken de komende krokus- en paasvakantie richting de skigebieden. Onzekere factor blijft de sneeuw. In de kerstvakantie was de helft van de pistes Frankrijk gesloten. En ook nu blijft het - zeker voor de paasperiode - afwachten of alles open blijft. Maar wat als je een week zal moeten wandelen omdat er geen vlokje is gevallen? Kan je in allerijl je skireis nog annuleren of omboeken?