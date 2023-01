Hulpverleners leggen verkeer in Brussel centrum lam: “We bestaan niet in de ogen van de regering”

Sinds 9 uur blokkeren, volgens de politie een 250-tal, ambulanciers en brandweerlui het verkeer in het centrum van Brussel rond het kruispunt Kunst-Wet. De liberale vakbond VSOA onderneemt de actie om de problemen aan te kaarten waarmee de personeelsleden van de hulpverleningszones kampen. Het gaat om het algemeen gebrek aan financiering, alsook de toenemende agressie naar de hulpverleners toe, het personeelstekort, het stijgende aantal interventies en het uitblijven van een eindeloopbaanvoorziening. Ook moeten er betere pensioenvoorwaarden komen.

Trekken doorheen Brussel

De hulpverleners namen eerst het kruispunt Kunst-Wet in door symbolisch hun werkkledij neer te leggen op de blokkades van de politie. Ze lieten zich meteen zien en horen met Bengaals vuur en heel wat luide voetzoekers. Omstreeks 9.35 uur begonnen ze zich te verspreiden, waardoor het verkeer vanuit de Wetstraat volledig werd tegengehouden.

Nadien stelden de manifestanten zich op aan de tunnelmonden, waardoor ook daar het verkeer werd afgesneden. Rond 10.15 uur trokken ze na een korte wandeling naar het kabinet van minister-president Vervoort, iets verderop aan de Regentlaan.

Daar hielden ze maar kort halt en werden ze tegengehouden door de politie om verder door de stad te trekken. Een deel van de aanwezige hulpverleners wil dat doen. Sommige hulpverleners gaan lukraak in het midden van de weg staan op de Brusselse kleine ring tussen de auto’s. Het verkeer is daardoor gehinderd, al laten ze wel een rijbaan open voor doorgaand verkeer.

Om 15.30 uur wordt een delegatie van vakbond VSOA ontvangen door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) voor een overleg.

“In de steek gelaten”

Terwijl de regering al miljoenen en miljarden investeringen heeft beloofd in Defensie en in de politiediensten, voelen de hulpverleningsdiensten zich totaal in de steek gelaten. “We zijn volledig in het donker gelaten en bestaan zelfs niet in de ogen van de regering. Dat is jammer”, verklaart Eric Labourdette, vakbondsafgevaardigde van VSOA.

“We zijn erkend als zwaar beroep, maar dat leidt tot niets. Binnen enkele jaren zullen we op 67-jarige leeftijd met pensioen moeten. Dat is ondenkbaar voor iemand die 14 kilo op zijn rug draagt, etages moet oplopen en dan pas mensen kan redden. Ons eigen leven, maar ook dat van de bevolking, is in gevaar”, vervolgt hij.

VSOA heeft op 4 januari een stakingsaanzegging ingediend en voert vandaag alleen actie, want vakbonden ACOD en ACV sluiten zich niet aan. Zij hadden woensdag wel nog overleg met minister Verlinden.

Andere acties zullen nog volgen, verzekert de liberale vakbond. “Het zal pas opgelost zijn wanneer de politieke leiders wakker worden”, besluit Labourdette.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA