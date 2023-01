Mechels gerechtsgebouw loopt zware schade op na aanval met molotovcocktail, magistraat werd vorige week nog bedreigd

De schade aan het gerechtsgebouw in Mechelen, dat donderdagavond werd bekogeld met een molotovcocktail, is groter dan eerst gedacht. Het cellencomplex, waarin de gedetineerden zich bevinden in afwachting van de zitting, is onbruikbaar. Vorige week waren er al bedreigingen geuit aan justitie en werd ook een magistraat persoonlijk bedreigd.

Onbekenden gooiden donderdagavond een molotovcocktail naar het Huis van de Mechelaar en naar het gerechtsgebouw. In het historisch gerechtsgebouw is de schade veel groter dan eerst ingeschat. Het projectiel heeft de leiding van het afzuigsysteem geraakt. Daarnaast bevonden zich ook elektriciteits- en netwerkkabels die beschadigd geraakten.

“Het netwerk ligt plat. Daardoor kunnen we de veiligheidscellen niet gebruiken”, zegt Lieselotte Claessens van het parket Antwerpen. Bijgevolg is de werking van de raadkamer verstoord en gaan de zittingen door zonder aanwezigheid van aangehouden gevangenen.

Een tijdje terug werd nog graffiti gespoten op een toegangsdeur van het gebouw in de Voochtstraat. Blijkbaar werden ook vorige week telefonisch nog bedreigingen geuit aan justitie. Ook een magistraat werd persoonlijk bedreigd. Toch is de context waarin de twee aanslagen werden gepleegd volgens justitie nog niet helemaal duidelijk. “Het is moeilijk om nu al conclusies te trekken.” (Lees verder onder de foto)

Aan het gerechtsgebouw werd een molotovcocktail over een muurtje gegooid in een zijstraat. Daar bevinden zich de doorgangscellen. — © Sven Van Haezendonck

De rechtbank dringt wel al langer aan op betere beveiliging in het oude gebouw in de Keizerstraat. “We maken ons al heel lang zorgen over de veiligheid in en rond het gebouw. Ofwel krijgen we op onze vragen daarover geen antwoord of dat er geen budget is. Dat er nu zoiets gebeurt, geeft aan dat we de veiligheid beter ernstig nemen. Zeker als je wat respect hebt voor de mensen die er werken”, klinkt het in de rechtbank.

In de Mechelse rechtbank behandelen magistraten heel zware dossiers rond onder meer Sky ECC, terreurverdachten, cybercriminaliteit en Europese en internationale fraude.