Junta in Myanmar plant verkiezingen met zeer veel beperkingen

Na de putsch van twee jaar geleden stelt de junta van Myanmar nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht. In augustus kan de bevolking een nieuw parlement kiezen, maar een hoogdag voor de democratie lijkt het niet meteen te worden. Het militaire bewind legt zware beperkingen op, zodat het voor partijen al moeilijk wordt om deel te kunnen nemen aan de stembusgang.

De junta vaardigde een wettekst van twintig pagina’s uit met beperkingen. Die regels maken het voor verkiezingskandidaten moeilijker om deel te kunnen nemen. Het document werd donderdag ondertekend door generaal Min Aung Hlaing, de voorman van het militaire bewind. Het Duitse persbureau dpa kon de tekst inkijken.

Partijen hebben 60 dagen om zich te registreren, zo blijkt ook uit de officiële publicatie. Een partij moet minstens 100.000 leden kunnen mobiliseren en moet kantoren openen in minstens de helft van de kiesdistricten. Wie niet aan de regels voldoet, verliest het statuut van politieke partij.

Myanmar kent een zeer lange geschiedenis van militair bewind. In februari 2021 greep het leger van het voormalige Birma opnieuw de macht en schoof het regeringshoofd Aung San Suu Kyi (77) aan de kant. Het bewind startte een brutale repressie van regimecritici en dies meer, met duizenden doden tot gevolg. In delen van het Zuidoost-Aziatische land hebben zich lokale milities gevormd die zich verzetten tegen de junta, die intussen aanvallen uitvoert op burgers. Aung San Suu Kyi zelve wordt sinds de coup vastgehouden en liep intussen al meerdere veroordelingen voor allerhande aantijgingen op, alles samen meer dan 30 jaar cel. Bijvoorbeeld de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan de legerleiding.

Volgens waarnemers zijn de verkiezingsregels zo gedistilleerd om de Nationale Liga Voor Democrate (NLD), de partij van Aung San Suu Kyi, de deelname te verhinderen. “Het wordt interessant te kijken wie verkozen wordt in gebieden waar er een gewapend conflict is”, dixit Chit Oo, een voormalig parlementslid van de NLD. “Het is nergens veilig.”

Volgens AAP, een organisatie die ijvert voor de Myanmarese gevangenen, zijn sinds de staatsgreep al meer dan 2.800 mensen gedood en 17.000 ingerekend.

In de jaren voor de coup kreeg Myanmar al bakken internationale kritiek voor de repressie van de Rohingya, de moslimminderheid in het overwegend boeddhistische land. Ook Aung San Suu Kyi, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede in 1991, kreeg heel wat tegenwind omdat ze te weinig ondernam tegen het geweld tegen de honderdduizenden Rohingya.