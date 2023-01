Meer duidelijkheid over gevonden lichaam in Gentse wateren: “Geen aanwijzingen van kwaad opzet”

Het lichaam dat woensdag uit de Fransevaart in Ledeberg werd gehaald, is dat van een 55-jarige man uit Gent. Dat laat het parket vrijdag weten. Bij het incident zijn geen aanwijzingen van kwaad opzet.

Aan de Fransevaart in Ledeberg werd woensdagochtend een levenloos lichaam in het water aangetroffen. Een fietser dook nog het water in, maar het slachtoffer was al overleden.

Na onderzoek blijkt het om een 55-jarige man uit Gent te gaan. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen vrijdag weten. Hoe lang de man in de Fransevaart lag, is voorlopig nog onduidelijk.

Uit bevindingen van de wetsarts kon wel bepaald worden dat er geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet zijn. Dat bevestigt het Oost-Vlaams parket vrijdag. Het heeft dus alle schijn van een ongeval.