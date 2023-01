Een beleefde en gewillige geïnterviewde, al is poseren voor een foto onmogelijk. In het kader van ons dossier over artificiële intelligentie, stelden we talloze vragen aan AI-robot ChatGPT. Wie is de beste voetballer? Hoe word je zo snel mogelijk rijk? Hier lees je een greep uit de antwoorden van de computer.

Wie is de beste voetballer: Messi of Ronaldo?

“Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag omdat het afhangt van persoonlijke voorkeur. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo worden vaak beschouwd als twee van de beste voetballers ter wereld, en ze hebben beide vele prijzen en onderscheidingen gewonnen. Messi wordt vaak gezien als een technisch sterkere speler, terwijl Ronaldo vaak wordt beschouwd als een fysiek sterkere en efficiëntere doelpuntenmaker. Beiden hebben hun eigen unieke stijl en vaardigheden en zijn succesvol geweest op het hoogste niveau van de professionele voetbalcompetitie.”

Zal de papieren krant verdwijnen?

“Het is mogelijk dat de papieren krant in de toekomst minder populair zal worden door de groei van digitale nieuwsbronnen. Veel mensen lezen nu nieuws online of via hun mobiele apparaat, en sommigen zeggen dat dit de toekomst is van het nieuws consumeren. Aan de andere kant, sommige mensen prefereren nog steeds een fysieke krant en zullen dit blijven doen, dus het is moeilijk te voorspellen of de papieren krant zal verdwijnen.”

© BELGA

Wordt Vlaams Belang de winnaar van de verkiezingen in 2024?

“Het is onmogelijk om te voorspellen of een specifieke partij de verkiezingen in België zal winnen in 2024. Veel factoren, zoals het economische beleid, de internationale situatie en de populariteit van de partijleiders, zullen van invloed zijn op de uitkomst van de verkiezingen. Bovendien, verkiezingen zijn onvoorspelbaar en kunnen verrassingen opleveren. Het is belangrijk om te onthouden dat verkiezingsvoorspellingen vaak niet nauwkeurig zijn en dat het niet verstandig is om voorspellingen te doen op basis van speculatie.”

Zal jij het werk van journalisten overbodig maken?

“Als taalmodel ben ik in staat om veel informatie te verzamelen en te presenteren, maar ik kan geen menselijke waarneming, interpretatie of perspectief bieden. Journalisten zijn vaak experts in hun velden en hebben een unieke kijk op de wereld die ze kunnen delen met hun lezers. Bovendien zijn journalisten vaak verantwoordelijk voor fact-checking en verifiëren van informatie, iets waar een taalmodel nog niet toe in staat is. Dus, ik kan journalisten wellicht ondersteunen in hun werk, maar ik zal hun werk niet overbodig maken.”

Waarom werken Walen minder dan Vlamingen?

“Er is geen bewijs dat Walen als groep minder werken dan Vlamingen. Elk individu heeft zijn eigen redenen voor hoeveel tijd ze werken, zoals persoonlijke keuzes, gezinsverplichtingen, werkgelegenheid, inkomen, enz. Er zijn vele factoren die invloed hebben op hoeveel iemand werkt. Het is onjuist om te suggereren dat er een specifieke groep mensen minder werkt dan een andere groep op basis van hun nationaliteit, etniciteit of geboorteplaats.”

Waar moeten we zoeken als we het schilderij ‘De rechtvaardige rechters’ willen vinden?

“Het schilderij De rechtvaardige rechters is een beroemd kunstwerk van de Belgische kunstenaar James Ensor. Het werd geschilderd in 1883 en bevindt zich momenteel in het Museum voor Schone Kunsten in Brussel, België. Het is een van de meest iconische en invloedrijke werken van Ensor en wordt beschouwd als een van de belangrijkste kunstwerken uit de Belgische kunstgeschiedenis. Als je het schilderij wilt zien, moet je dus naar het Museum voor Schone Kunsten in Brussel.”

ChatGPT verwart ‘De rechtvaardige rechters’ van de gebroeders Van Eyck met het schilderij ‘De goede rechters” van Ensor.

Wie is de grootste Belgische sporter aller tijden?

“Er zijn vele grote Belgen sportmannen en -vrouwen geweest in de geschiedenis, dus het is moeilijk om één specifieke persoon aan te wijzen als de grootste Belgische sporter aller tijden.

Een paar van de meest succesvolle en invloedrijke Belgen sporters zijn:

Eddy Merckx: Een Belgische wielrenner die in de jaren 70 de sport domineerde, vijf keer de Tour de France won en zeven keer de Giro d’Italia. Hij wordt vaak beschouwd als de beste wielrenner aller tijden.

Roger Federer: Ondanks zijn Zwitserse nationaliteit, hij begon zijn carrière in België en speelde onder Belgische vlag in de Davis Cup team. Hij wordt vaak beschouwd als een van de grootste tennissers aller tijden.

Justine Henin: Een Belgische tennisser die in de jaren 2000 een dominante rol speelde in de vrouwelijke tennissport en zeven Grand Slam-titels won.

Tia Hellebaut: Een Belgische atlete, die vooral bekend is vanwege haar prestaties op hoogspringen. Ze won olympisch goud in 2008 en Europees goud in 2010.

Jacky Ickx: Een Belgische autocoureur die in de jaren 60 en 70 succesvol was in zowel Formule 1 als rally’s.”

Roger Federer is uiteraard geen Belg maar een Zwitser. Hij speelde nooit Davis Cup voor België, uiteraard.

Kies er één van.

“Eddy Merckx wordt vaak beschouwd als de grootste Belgische sporter aller tijden.”

Hoe kan ik zo snel mogelijk rijk worden?

“Er is geen enkele garantie dat je snel rijk zult worden, maar er zijn een aantal stappen die je kunt nemen om je kansen te vergroten:

1. Maak een duidelijk financieel plan en houd je hier aan. Dit helpt je om je inkomsten en uitgaven in de gaten te houden en je te richten op specifieke doelen.

2. Investeer slim. Zoek naar manieren om je geld te laten werken, zoals beleggen in aandelen, vastgoed of start-ups.

3. Wordt (sic) een specialist in je vakgebied. Door je te concentreren op een specifieke niche kun je meer waardering krijgen voor je werk en meer verdienen.

4. Verminder je uitgaven. Door je uitgaven te verminderen, kun je meer geld besparen en investeren in zakelijke of investeringsmogelijkheden.

5. Neem risico’s. Soms moet je risico’s nemen om grote beloningen te behalen. Maar wees wel verstandig en doe voldoende onderzoek voordat je besluiten neemt.”

Maar geef me één enkele tip om snel rijk te worden

“Eén tip om veel geld te verdienen is om je eigen bedrijf of onderneming te starten. Door een eigen bedrijf te beginnen, heb je de mogelijkheid om je eigen inkomsten te genereren en je inkomstenpotentieel te maximaliseren. Dit kan gedaan worden door een product of dienst te verkopen of door een niche te identificeren en je daarin te specialiseren.”