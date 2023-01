Vlaamse economie verteerde coronapandemie al in 2021, Waalse deemsterde verder weg

De economische activiteit is in Vlaanderen in 2021 al boven het niveau van 2019 – vóór de coronapandemie – uitgekomen. In Wallonië deemsterde ze juist verder weg. Dat blijkt vrijdag uit gegevens van de Nationale Bank.

In 2021 bedroeg de economische groei in Vlaanderen 6,2 procent, in Brussel 5,7 procent en in Wallonië 4,4 procent. In vergelijking met 2019 lag de Vlaamse economische bedrijvigheid in dat jaar al 1,5 procent hoger. Dat in tegenstelling tot Brussel, waar ze stabiel bleef (-0,3 procent), en Wallonië, dat een krimp van 1,5 procent kende.

Vooral de door de corona-lockdowns in 2020 hard getroffen handel leefde in zowel Vlaanderen als Wallonië op. In de zuidelijke landshelft woog de afname van de toegevoegde waarde in de farmaceutische industrie voor 1,4 procentpunten op de groei. “Die daling was grotendeels te wijten aan de inzinking van de verkoop van een vaccin aan het buitenland bij een van de grote producenten in die bedrijfstak, zonder een vermindering van de kosten van dat bedrijf”, zegt de Nationale Bank.

De werkgelegenheid kende in alle gewesten een groei in 2021. In Vlaanderen (+2,1 procent) en Wallonië (+1,9 procent) was de toename wel duidelijker dan in Brussel (+0,9 procent). “In de drie gewesten nam het aantal zelfstandigen opnieuw krachtiger toe dan het aantal loontrekkenden”, benadrukt de Nationale Bank voorts.