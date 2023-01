Duits parlement herdenkt ook LGBTQI+-slachtoffers van Holocaust

Op de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust, die jaarlijks op 27 januari gehouden wordt, richt de Duitse parlementsvoorzitter Bärbel Bas de aandacht op de slachtoffers die door de nazi’s vervolgd en vermoord zijn vanwege hun seksuele of genderidentiteit. Het is de taak van elke generatie om opnieuw met misdaden uit de geschiedenis om te gaan en het verhaal van alle vervolgden te vertellen, zegt ze. Seksuele minderheden hebben lang moeten wachten op erkenning als slachtoffers van het naziregime.

“Wie niet voldeed aan de nationaal-socialistische normen, leefde in angst en wantrouwen”, zei de SPD-politica vrijdag in de Bundestag. “Het zwaarst getroffen waren de vele duizenden vrouwen en mannen die op basis van hun seksualiteit – soms onder voorwendselen – naar de concentratiekampen gedeporteerd werden.” Daar werden ze blootgesteld aan extreem geweld. “Velen werden misbruikt voor medische experimenten”, vervolgde Bas. “De meesten kwamen al na korte tijd om het leven of werden vermoord.”

Ook met het oog op vandaag drong Bas erop aan discriminatie van LGBTQI+ mensen onder de loep te nemen. “Queer-vijandige misdaden nemen toe”, zei de politica. Mensen die zich identificeren als queer willen zich wat seksuele en genderidentiteit betreft niet in een hokje laten duwen. “Homoseksuele, lesbische en trans personen worden beledigd, lastiggevallen en aangevallen”, zei Bas nog.

Bas herdacht ook de Oekraïense slachtoffers en overlevenden van het naziregime. “Veel van de slachtoffers van de Duitse vernietigingsoorlog waren Oekraïners”, zei ze. “Ik ben geschokt dat ook Holocaustoverlevers gedood zijn door de huidige Russische aanvallen op Oekraïne.” Veel zagen zich gedwongen hun thuisland te verlaten. “Ik ben ontroerd dat velen onder u een toevluchtsoord in Duitsland hebben gevonden.”

Sinds 1996 worden de slachtoffers van het naziregime in Duitsland herdacht op 27 januari. Op die dag in 1945 werden de overlevenden van het vernietigingskamp in Auschwitz door soldaten van het Rode Leger bevrijd.