Kirgizië en Oezbekistan sluiten 30 jaar na uiteenvallen Sovjet-Unie akkoord over grens

De twee landen delen een grens van 1.400 kilometer. Al was die in het verleden niet overal duidelijk afgebakend, met sporadisch schermutselingen tussen lokale gemeenschappen in landbouwgebieden tot gevolg. Die conflicten gingen over toegang tot weiden of water.

De parlementen van beide landen hadden het akkoord al goedgekeurd in de herfst, en nu is het ook ondertekend op het hoogste niveau. De Oezbeekse president Sjavkat Mirzijojev ging voor de gelegenheid op bezoek naar Kirgizië. Hij sprak over een “historische gebeurtenis” en noemde zijn buurland “een belangrijke strategische partner”.

Er was de laatste maanden in Kirgizië wel lokaal protest tegen het grensakkoord. Verschillende mensen werden opgepakt, onder hen ook volksvertegenwoordigers en hoge ambtenaren.

De grens tussen Kirgizië en Tadzjikistan is nog niet helemaal afgebakend. In september waren er nog zware gevechten in het grensgebied. Er viel toen een honderdtal doden.