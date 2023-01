DE STEMMEN VAN ASSISEN: De moordende clown en de jodelaar. “Ik heb mijn vrouw vermoord, riep hij vanop het dak”

Deze week stond Dietwin H., een jodelaar die ooit bekend werd door het tv-programma ‘Belgium’s got talent’, terecht voor schuldig verzuim na een moord. Het verhaal voert ons terug naar een waanzinnige scène in 2018. Dan staat een man met een pistool te zwaaien op het dak van een appartementsgebouw in Bredene. Hij heeft net ervoor zijn vrouw vermoord en haar kinderen gegijzeld. De man blijkt Kevin Lapeire, ook gekend als Clown Tobi. In onze podcast ‘De Stemmen van Assisen’ vertellen we het verhaal van Lapeire en van zijn vriend en jodelaar Dietwin H., die wist wat hij gedaan had...