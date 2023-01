Federale regering bevestigt nieuw steunpakket van 93,8 miljoen euro: “Oekraïne moet zich kunnen verdedigen”

De regering zette vrijdag het licht op groen voor de levering van antitankwapens, luchtafweergeschut, machinegeweren, en munitie aan Oekraïne. Die levering komt bovenop de 146 miljoen euro militaire steun die de regering eerder al in verschillende schijven had vrij­gemaakt en geleverd. Het gaat om het grootste levering ooit die België in één keer toezegt aan een ander land. “We mogen Oekraïne niet alleen laten in hun strijd tegen een buur die veel groter is dan zij”, aldus De Croo.

De wapens komen deels uit bestaande stock, een ander gedeelte werd aangekocht bij de Belgische wapenindustrie, zegt minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). Het gaat onder andere om jeeps en vrachtwagens. “Al die voertuigen zijn operationeel, of zullen de nodige herstellingen ondergaan voor ze worden geleverd. Deze levering zal heel binnenkort beginnen.” Belgische militairen zullen ook worden ingezet bij opleidingen en in militaire hospitalen.

Welke systemen?

Donderdag raakte al bekend dat er AMRAAM-raketten (Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles), lichte antitankwapens, en antitankgranaten zouden worden gestuurd. Daarnaast is sprake van Minimi-machinegeweren, en van automatische geweren van het type Scar. Verdere details over het soort en het aantal wapens dat België zal leveren wilde Dedonder niet kwijt. “Om veiligheidsredenen. Wie dat wel doet, speelt met onze veiligheidsoverwegingen”, klonk het.

Tanks zal België niet leveren, hoewel dat een van de prangendste vragen is van het Oekraïense leger. “We hebben geen manier gevonden om te beantwoorden aan die vraag”, zei Dedonder. “We hebben er geen meer in stock en in de handel hebben we geen operationele gevonden.”

Premier De Croo ging ook dieper in op de Oekraïense vraag om F-16-gevechtsvliegtuigen. “Die vraag is aan ons land niet gesteld”, aldus De Croo. “Dat gaat over het meest complexe wapensysteem dat we hebben in ons land. Die gevechtsvliegtuigen zijn niet iets waarvan je zegt, ‘We zetten ze morgen op een vrachtwagen, we leveren ze u, en vlieg er maar mee.’ Zo werkt het niet, ze maken deel uit van een geheel. Defensie heeft die F-16’s nodig voor onze collectieve verdediging van de NAVO. Nederland zit natuurlijk in een iets andere situatie, omdat daar de F-35’s nu al in levering zitten. Bij ons zal dat pas de komende jaren gebeuren.”

Humanitaire steun

België levert ook 69 miljoen euro aan humanitaire steun. Dat geld zal dienen voor ambulances, voedsel en andere medische hulp. Daarnaast zal ons land ook een rol spelen in de bevriezing van Russische activa: daarin zijn we per capita het land dat het meeste aantal bevriezingen doet in de wereld, zegt De Croo. De winsten op die fondsen moeten dienen voor de wederopbouw.

Ook komt er een nieuw systeem om de handel in Russische diamanten in de gaten te houden. Die is in ons land heel fors afgenomen, zegt De Croo. “Maar we zien dat het totale volume niet meer via Antwerpen gaat, maar via andere landen is gegaan. Dat soort verschuiving moeten we tegengaan. Ons land is bezig met een systeem uit te werken dat moet vermijden dat de export van Russische diamanten toch via andere kanalen blijft doorgaan.”

8 miljoen euro voor Rode Kruis en eerste zorgen slachtoffers

Er wordt ook 8 miljoen euro vrijgemaakt voor het Rode Kruis en voor de eerste zorgen van Oekraïense slachtoffers, kondigde minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) aan. Daarnaast wordt er ook 10,6 miljoen euro voorzien voor de huisvesting van Oekraïners, en voor de heropbouw van het land.

Dat geld gaat onder meer naar de Norwegian Refugee Council, een grote internationale ngo die scholen helpt bouwen. Eén op vijf Oekraïners heeft momenteel geen toegang tot zorg of medicijnen, de helft van de kinderen heeft er het voorbije jaar school gemist, of is helemaal niet naar school kunnen gegaan, aldus Gennez. “Scholen en ziekenhuis zijn doelwitten”, klinkt het.

Daarnaast moet ons land ook oog hebben voor de allerzwaksten, en zal België ook steun geven aan organisaties die vrouwen die het slachtoffer werden van verkrachtingen helpen . “De bevolking wordt op een brutale manier geviseerd”, aldus Gennez.