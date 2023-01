Wrak voor Britse kust is Nederlands oorlogsschip uit 17de eeuw

Het wrak ligt op 32 meter diepte op de zeebodem voor de kust van Eastbourne in East Sussex. Het team kon het schip identificeren door onder andere bewijs te verzamelen tijdens duikexpedities en via archiefonderzoek en onderzoek van jaarringen van houtmonsters.

De Klein Hollandia is gebouwd in 1656 en was eigendom van de Admiraliteit Rotterdam. In 1672 is het schip gezonken. Het was betrokken bij alle grote zeeslagen in de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667), aldus de RCE. De staat van het wrak is volgens de rijksdienst opmerkelijk goed en kan een schat aan informatie geven over onder meer hoe 17e-eeuwse Nederlandse oorlogsschepen gebouwd werden.

“Vanaf onze allereerste duik naar het wrak, in april 2019, zijn we gefascineerd door de reeks aan materialen op de zeebodem”, zegt Mark Beattie Edwards van de Nautical Archaeology Society die meehielp aan het onderzoek. “De indrukwekkende hoeveelheid onderdelen van de houten romp, het scheepsgeschut, de prachtig gesneden marmeren tegels en ook alle aardewerken vondsten wijzen er allemaal op dat dit een Nederlands oorlogsschip uit de late 17e eeuw is, op de terugweg uit Italië. Nu, na vier jaar graafwerk en onderzoek, kunnen we de identiteit van het schip bevestigen.”