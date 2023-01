Vorig jaar nog bij Beerschot, nu kan Moises Caicedo kiezen tussen Arsenal en Chelsea: Brighton wil 90 miljoen euro vangen

Caicedo werd in het seizoen 2021-2022 door Brighton & Hove Albion uitgeleend aan Beerschot. Daarin maakte de defensieve middenvelder behoorlijk veel indruk. Ondanks zijn jonge leeftijd veroverde hij meteen een basisplaats in de ploeg die later dat seizoen zou degraderen uit de Jupiler Pro League. Helaas voor de Antwerpse club werd Caicedo al in januari van vorig jaar teruggeroepen naar Engeland.

Caicedo in zijn periode bij Beerschot. — © BELGA

Sinds dit seizoen gaat het snel met de Zuid-Amerikaan. Hij veroverde een basisplaats bij de club uit de Premier League, mocht met Ecuador proeven van het WK voetbal en staat nu dicht bij een transfer naar één van de topclubs uit London. Arsenal deed al een bod van net geen zeventig miljoen euro maar ving bot bij de club bij wie het eerder al Leandro Trossard wegplukte voor dertig miljoen euro. Arsenal zou nu een nieuw bod voorbereiden van 90 miljoen euro maar intussen is ook Chelsea mee in de dans gesprongen. Ook The Blues zouden de middenvelder maar al te graag inlijven.

De kans dat Caicedo alsnog bij zijn huidige werkgever blijft, is haast onbestaande. Hij zou zijn zinnen hebben gezet op een nieuw avontuur en ook Brighton&Hove zelf is bereid om, mits de nodige centen, mee te werken aan een transfer.