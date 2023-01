Bernd Storck nog steeds op zoek naar versterking bij KV Kortrijk: “We hebben dringend een zes nodig”

KV Kortrijk verloor vorig weekend op het veld van KV Mechelen, maar zag onderin het klassement niet veel veranderen. Nu komt KV Oostende, de voorlaatste in de stand, over de vloer in het Guldensporenstadion. “Deze wedstrijd is nog belangrijker dan die van vorige week woensdag tegen Seraing”, klinkt het bij Bernd Storck.

Bernd Storck vierde afgelopen woensdag zijn 60ste verjaardag. De Duitse oefenmeester hoopt op een cadeautje van zijn spelers na de wedstrijd van morgen. “Ik voel me goed en jong. Ik sport bijvoorbeeld nog iedere morgen”, begint Storck. “Eigenlijk is een leeftijd maar een getal. We weten niet hoe oud we worden, maar ik zou ook niet jonger willen zijn. Op mijn verjaardag heb ik training gegeven aan mijn groep. Dat was leuk. Vandaag zakken er een paar vrienden uit Duitsland af naar Kortrijk waaronder wereldbekerwinnaar Andreas Möller, ik heb nog samen met hem gespeeld. Morgen komen ze ook kijken naar de match, nu moeten we wel winnen. Het resultaat van de wedstrijd zal de sfeer achteraf bepalen.” (lacht)

Hoop op ademruimte

KV Oostende doet het dramatisch en dat is geen goed teken met het oog op drie dalers dit seizoen. De kustploeg staat momenteel zeventiende en slikte bovendien de meeste doelpunten in eerste klasse. Maar misschien kunnen ze zich optrekken aan het feit dat hun laatste competitiezege er eentje was tegen … KV Kortrijk. “Deze wedstrijd is nog belangrijker dan die van vorige week woensdag tegen Seraing”, zegt Storck. “KV Oostende zal een taaie klant worden. Ze speelden tegen Cercle Brugge harakiri voetbal met veel lange ballen, niet echt mijn spel. We moeten gefocust zijn en dan lopen we misschien wel zeven punten uit op hen, wat ons meer ademruimte zou geven. Eigenlijk moeten we winnen, zeker in eigen huis. Onze supporters zullen alles geven, daar ben ik van overtuigd.”

Marko Ilic (24) is er morgen opnieuw niet bij. De Servische doelman heeft een blessure aan zijn vingers. Faïz Selemani (29) had woensdag wat last aan zijn enkel, maar dat lijkt mee te vallen. Daarnaast blijft KV Kortrijk de transfermarkt afspeuren. “We hebben dringend een echte zes nodig. Dat is noodzakelijk om in eerste klasse te blijven. Verder rekenen we ook nog op de komst van een wingback nu dat Sych een tijdje out is.”