Politie arresteert vrouw die verwaarloosde honden wil redden: “Anoniem voertuig stond haar op te wachten”

De vrouw die vandaag, vrijdag, een veertigtal verwaarloosde honden wilde weghalen uit een woning in Berlaar-Heikant, is door de lokale politie gearresteerd.

“Een anoniem voertuig stond haar op te wachten. Zodra ze uitstapte, kwamen agenten naar haar toe en werd ze in de boeien geslagen wegens obstructie van het onderzoek”, zegt de vrouw die mee kwam helpen om de honden op te halen.

“Dat onderzoek loopt al drie maanden, maar er gebeurt niets. Van de 31 honden die zij hier de voorbije dagen weghaalde, zijn er meer dan twintig ziek. Ook onder de veertig honden die nu hier nog verblijven, verkeren er ongetwijfeld heel wat in slechte gezondheid.”

Uitwerpselen

De vrouw maakte vorige zondag een filmpje in de woning waar de honden verblijven. “In het filmpje zie je de leefsituatie van meer dan zeventig hondjes en hun eigenaar in Berlaar. Overal liggen uitwerpselen en er is onvoldoende verluchting of plaats voor de vele hondjes. De eigenaar slaapt op de aangevreten matras in de keuken”, vertelde Vlaams Parlementslid Els Sterckx donderdag.

LEES OOK. Broodfokkers laten vrouw 70 honden in huis opvangen: “Overal uitwerpselen, maar Dierenwelzijn treedt niet op”

De nauwe kennis getuigde donderdag anoniem in onze krant omdat ze al meerdere doodsbedreigingen van de betrokken hondenfokkers zou ontvangen hebben. “Ik ken de vrouw met de honden al sinds 2016. Ze woonde in Antwerpen en hield toen een 25-tal hondjes, maar die waren allemaal in orde. Toen ze in Berlaar kwam wonen, heb ik haar zelfs helpen verhuizen. Zo’n jaar geleden mocht ik plots niet meer binnen bij haar, wat me zeer vreemd leek.”

Inspectie

“Na herhaaldelijke klachten door buren vanwege de vele overlast deed het Vlaams departement Dierenwelzijn twee maanden geleden een inspectie, maar het besloot geen actie te ondernemen”, zegt Els Sterckx. “Het is volstrekt onbegrijpelijk dat Dierenwelzijn dit soort situaties door de vingers ziet, want de buren, de hondjes en de dame zelf zijn de dupe van het lakse beleid van de inspectiedienst. Bovendien bleken bijna alle hondjes afkomstig te zijn van twee bekende broodfokkers in de regio, maar al meer dan zes maanden laat Dierenwelzijn ook hier na om actie te ondernemen.”

cvr