Verdachte in Qatargate gaat in beroep tegen verlenging van voorlopige hechtenis

Een van de verdachten in het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement, Niccolo Figa-Talamanca, gaat in beroep tegen de beslissing van de Brusselse raadkamer om zijn voorlopige hechtenis met een maand te verlengen. Dat meldt zijn advocate. Figa-Talamanca verscheen donderdag voor de raadkamer, net als medeverdachte Francesco Giorgi. Ook die laatste zag zijn voorlopige hechtenis met een maand verlengd worden, maar het is nog niet duidelijk of hij in beroep gaat tegen die beslissing.

Giorgi is de partner van Eva Kaili, de voormalige vicevoorzitter van het Europees Parlement die eveneens in de cel zit, en de rechterhand van het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri. Die laatste wordt als een spilfiguur beschouwd in het onderzoek en heeft vorige week het statuut van spijtoptant aangenomen in het dossier.

Francesco Giorgi en Niccolo Figa-Talamanca werden op 9 december opgepakt, net als Pier Antonio Panzeri en Giorgi’s partner, Eva Kaili, de intussen voormalige vicevoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kaili’s vader en vakbondsman Luca Visentini. Die laatste twee werden na verhoor vrijgelaten, maar Giorgi, Kaili, Panzeri, en Figa-Talamanca werden onder aanhoudingsbevel geplaatst.

De arrestaties kaderden in een onderzoek van het federaal parket naar pogingen van Golfstaat Qatar om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden, door aan mensen met een politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement grote geldbedragen te betalen of aanzienlijke geschenken aan te bieden. Ook Marokko wordt in het onderzoek genoemd, met mogelijke corruptie door zijn inlichtingendienst DGED en de Marokkaanse ambassadeur in Polen, Abderrahim Atmoun.

Pier Antonio Panzeri wordt als een spilfiguur beschouwd in het onderzoek. Het is via hem en zijn vzw Fight Impunity dat Qatar en Marokko zouden geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement. Ook Panzeri en Eva Kaili zitten nog steeds in voorlopige hechtenis.