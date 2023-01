Oostenrijks koppel leefde mogelijk met vijf kinderen illegaal in wijnkelder

In Hadres, een dorp in het noordoosten van Oostenrijk, heeft de politie bij een huiszoeking in een wijnkelder vijf kinderen ontdekt die nergens ingeschreven staan. De vermoedelijke 54-jarige vader werd even opgepakt, meldt de politie. Ook zijn 40-jarige partner werd aangetroffen: zij is vermoedelijk de moeder van de kinderen, maar de politie onderzoekt de zaak nog.

De gemeente was donderdagmiddag poolshoogte gaan nemen in de kelder, nadat omwonenden hadden gezegd dat er kinderstemmen te horen waren, en dat die verstomden wanneer men een ingang naderde. De twee ambtenaren die gingen kijken, werden met pepperspray bespoten en vluchtten een wijngaard in. Daarop schakelden ze de politie in.

Het was bekend dat de man zichzelf als ‘Reichsbürger’ (een extreemrechtse beweging die het gezag van de democratische overheid niet erkent, red.) beschouwde, en zich in de kelders had teruggetrokken. Hij was door de gemeente eerder al gewaarschuwd dat hij niet in de kelder mocht wonen.

De kinderen waren een baby en vier kinderen van 2 tot 5 jaar oud. Ze waren volgens de politie niet verwaarloosd. Het stel zou verklaard hebben dat het hun kinderen zijn, en dat ze in Engeland zijn geboren.