Helft minder Europese studenten in Verenigd Koninkrijk sinds Brexit

Het aantal studenten uit de Europese Unie dat zich inschrijft voor een opleiding bij Britse universiteiten is met ruim de helft gedaald na de Brexit. Dat blijkt uit gegevens van het Britse statistiekagentschap voor het hoger onderwijs HESA.

jvh Bron: The Guardian, Belga

In het academiejaar 2020-2021 schreven zich nog 66.680 studenten uit de EU in voor het eerste jaar van een opleidingscyclus. In het jaar 2021-2022, het eerste na de inwerkingtreding van de Brexit, waren dat er plots maar 31.000 meer.

Het statistiekbureau wijst met name op de gestegen kosten voor EU-studenten. Voor 2021 betaalden zij dezelfde kosten als Britten, maximaal 9.250 pond (10.500 euro) per jaar. Na de Brexit viel dat kostenplaatje fors hoger uit: tot 38.000 pond per jaar. Daarnaast vallen bepaalde (sociale) rechten weg.

In totaal volgen nog zowat 120.000 Europese studenten opleidingen aan Britse universiteiten, tegenover 152.000 in het academiejaar 2020-2021. Velen onder hen waren al aan een opleiding begonnen voor de Brexit.