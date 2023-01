Meer dan tien jaar na Benelux’ Next Top Model, ooit op 2BE, kondigt Streamz een nieuwe editie van de tv-modellenjacht aan. Dat wordt Belgium’s Next Top Model, met Hannelore Knuts in de jury. Volgens het topmodel uit Hasselt zal de focus niet op drama liggen. “Ik wil de kandidaten de waarde van gezonde competitie meegeven.” Wie z’n kans wil wagen, kan zich vanaf nu inschrijven.