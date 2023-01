Tom Vandenberghe is sinds kort de nummer één van KV Kortrijk: “Ilic stuurt mij na iedere wedstrijd een berichtje, maar onze band is niet meer zoals die ooit was”

Tom Vandenberghe had nog geen enkele wedstrijd in eerste klasse op zijn teller staan toen hij in de thuiswedstrijd tegen leider KRC Genk mocht debuteren. Een maand eerder maakte hij zijn officiële debuut voor KV Kortrijk in de Croky Cup. “Het gevoel dat ik nu de absolute nummer één van KV Kortrijk ben, dringt stilaan tot me door”, vertelt een goedlachse Vandenberghe. “Ik stond nu al vijf competitiewedstrijden op rij in doel en dat voelt goed. De wedstrijden die ik tot nu toe speelde, waren telkens ook prima. Al kan je misschien het derde tegendoelpunt op KV Mechelen wel achter mijn naam schrijven. Het was een slechte uittrap van mij, maar natuurlijk moet die bal er dan ook nog in.”

Marko Ilic (24) was tot voor kort de absolute nummer één van KVK, nu neemt Vandenberghe die rol over van de Serviër. “Het klopt dat trainer Storck na drie wedstrijden gezien te hebben van mij, ging kiezen wie zijn nummer één zou worden. Ik ben gewoon in doel blijven staan en dat is ook terecht, denk ik. Eén keer je in doel staat, wil je er ook niet meer uit. Verder was er voor de coach ook geen reden om van keeper te wisselen. Dat is jammer voor Marko, maar er kan maar één iemand tussen de palen staan. Marko heeft het moeilijk met deze situatie en dat bezorgt mij ook een dubbel gevoel. In het begin had ik een zeer goede band met hem. Nu is die nog steeds goed, maar niet meer zoals die ooit was. Ik kan zeker niets slechts vertellen over hem, want na iedere match stuurt hij mij een berichtje.”

Verschil eerste en tweede klasse

Vandenberghe verdedigde zeven seizoenen de kleuren van KMSK Deinze. Ervaring zat in tweede klasse dus, maar eerste klasse was nieuw voor hem. “Ik merk dat spitsen in 1A niet aarzelen om af te werken. Dat was wel even wennen. Bij sommige tegendoelpunten denk ik beter te kunnen doen, maar achteraf moet je soms vrede nemen dat je gewoonweg niet bij die bal kon. Ik hoop nog mooie verplaatsingen te kunnen maken, naar Standard en naar de buren uit Waregem bijvoorbeeld. Dat laatste duel staat met stip aangeduid in mijn agenda.”

Niet dat alles aan eerste klasse positief is. “Het veld van KV Mechelen was het slechtste waar ik ooit al op gevoetbald heb”, besluit Vandenberghe. “In mijn carrière speelde ik al op vele voetbalvelden, maar zo’n plein maakte ik nog nooit mee, zelfs niet met Deerlijk Sport. Ons veld ligt best goed. We zullen er alles aan doen om het KV Oostende lastig te maken. Thuis kunnen we van iedereen winnen. Bovendien is er de mogelijkheid om zeven punten uit te lopen op hen. Die kans mogen we niet laten liggen.”