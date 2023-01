Bussen exclusief voor vrouwen moeten geweld tegen vrouwen tegengaan in Pakistan

Zeker tien bussen krijgen een lik roze verf, en zullen vrouwen in de stad vanaf 1 februari vervoeren van en naar het werk of de school. Bovendien zouden, weliswaar met uitzondering van de bestuurder, alle betrokken werknemers op de bussen en aan de haltes vrouwelijk zijn, wat een primeur is in Pakistan.

Volgens woordvoerder Fida Hussain Baladee hoopt de overheid zo het toenemende aantal incidenten van geweld tegen vrouwen op het openbaar vervoer een halt toe te roepen. In de meer dan 20 miljoen inwoners tellende stad komen zulke feiten vaak voor. En dit is nog maar het begin. Het provinciebestuur van Sidh is van plan om het project verder uit te breiden in de stad, klinkt het.

“Dit zal de emancipatie van de vrouwen in Pakistan ten goede komen”, reageerde actrice en activiste Iffat Omar op televisie. Duizenden jonge vrouwen moeten noodgedwongen hun studies of loopbaan stopzetten van conservatieve ouders, gewoon omdat er geen degelijk transport bestaat, getuigt studente Asifa Khan. Zij noemt het initiatief een “bemoedigende stap”.