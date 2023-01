“Ongeziene oversterfte” van dolfijnen aan Atlantische kust: al 350 dieren aangespoeld

Een dode gewone dolfijn aangespoeld op het strand van La Guérinière in de Vendée. Zijn glanzende huid en de aanwezigheid van zijn ogen getuigen van zijn recente dood. Schuurplekken op het rostrum wijzen op sporen van vangst in een sleepnet, wat tot verstikking kan hebben geleid. — © Maylis Rolland

Op de Franse kust langs de Atlantische Oceaan, met name in de Vendée en de Charente-Maritime, zijn deze maand alleen al 127 dolfijnen aangespoeld, een pak meer dan de 73 van heel januari 2022. Sinds 1 december gaat het al om zowat 350. Het Observatorium Pelagis spreekt van een “ongeziene nieuwe episode van oversterfte” die ook “heel vroeg” op gang is gekomen. Normaal zijn februari en maart de dodelijkste maanden: dan zwemmen dolfijnen dichter bij de kust om hun voedsel te zoeken, net op het moment dat de Franse vissersvloot massaal op heek en baars vist.

Dat de visvangst aan de basis van de sterfte ligt, staat volgens dierenbeschermers vast. LPO, een vereniging die zich het lot van de walvisachtigen en zeevogels aantrekt, kon foto’s maken “waarop afgesneden staartvinnen en zichtbare sporen van netten te zien zijn, wat geen twijfel laat bestaan ​​over de oorsprong van dit bloedbad”. Pelagis en LPO vragen dan ook een “onmiddellijk en tijdelijk visverbod om de dolfijnen te behoeden voor mishandeling of zelfs uitsterven”.

In de hele Golf van Biskaje leven naar schatting 180.000 à 200.000 dolfijnen, en die zijn door Frankrijk en Europa beschermd. Na een piek in 2020 met 1.299 dode dolfijnen daalde het aantal aangespoelde dolfijnen tot 669 in heel 2022. Maar in de wetenschap dat ruim 80 procent van de dode dolfijnen niet aanspoelt, maar gewoon zinkt of vergaat op zee, schatten de specialisten de jaarlijkse sterfte van dolfijnen aan de Atlantische kusten op 8.000 tot 11.000 individuen.