Ex-president Donald Trump heeft de “snel escalerende oorlog in Oekraïne een tragische verspilling van mensenlevens” genoemd en zei dat hij, als hij de president was, “de gruwelijke oorlog in 24 uur van onderhandelen” zou kunnen beëindigen. Deze oorlog was volgens hem helemaal nooit uitgebroken als hij staatshoofd van de Verenigde Staten was geweest.

Trump heeft er pas nog bij president Joe Biden op aangedrongen “deze krankzinnige oorlog te stoppen en niet te verhevigen door tanks aan Oekraïne te leveren”. Volgens Trump dreigt een kernoorlog als de oorlog in Oekraïne verder escaleert: “First come the tanks, then come the nukes” (eerst komen de tanks dan komen de kernwapens). Washington heeft net besloten Oekraïne ruim dertig Abrams M1-tanks te sturen.

Volgens Rusland is de recent aangekondigde levering van moderne Duitse en Amerikaanse aanvalswapens een escalatie en weer een bewijs dat de NAVO-landen direct deelnemen aan de strijd. Het Westen zou de oorlog slechts willen aanwakkeren.

De Russische ambassadeur in Washington, Anatoli Antonov, noemde de levering van de tanks aan Oekraïne “een schandelijke provocatie”. Het is volgens hem duidelijk dat “de VS Rusland een strategische nederlaag willen toebrengen”.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, zei deze week op een bijeenkomst van de Raad van Europa in Straatsburg dat “de landen van Europa in oorlog zijn met Rusland, niet met elkaar”. Het heeft tot woedende reacties in Moskou geleid.