Hein Vanhaezebrouck trekt van leer tegen Referee Department: “Ze hebben hun refs gewoon weer in hun hemd gezet”

Wat Hein Vanhaezebrouck zo stoorde? Vooral het feit dat het scheidsrechtersdepartement oordeelde dat de STVV-speler tegen AA Gent onterecht rood kreeg wegens “niet intentioneel” en “zonder intensiteit”. Scheidsrechter Nathan Verboomen en videoref Wim Smet hadden volgens hun bazen géén rood mogen trekken toen Koita zijn voet op het been van Hong plantte.

Zonder aanleiding stak de trainer van AA Gent van leer: “Ik vind het raar dat Sint-Truiden gelijk krijgt voor die fase met Koita. Daar zetten ze hun scheidsrechters gewoon in hun hemd”, wees hij naar Referee Department, hem al langer een doorn in het oog. “Voor dergelijke fases verwachtten ze vroeger altijd rood. Ook al was het niet bewust. Samoise op Eupen vorig seizoen, dat was wél gevaarlijk. Ze vroegen zelfs twee speeldagen schorsing. En dan hebben ze het over consequentie.”

Samoise, die ook al ongelukkig op een voet terugkwam, werd uiteindelijk vrijgesproken. Maar Vanhaezebrouck had het dus over Koita.

Geplooid scheenbeen

“En dat ze spreken van geen intensiteit? Als je kijkt naar de beelden, zie je het scheenbeen van Hong plooien. Heb je al eens een scheenbeen zien plooien zonder intensiteit? Toen mijn spelers dat achteraf zagen op de bus, draaiden ze zich allemaal weg. Ze voelden het zelf. Niet normaal hoe hij ontsnapt is. En dat ze de zogenaamde probleem-VAR aanvankelijk aanstellen om weer STVV te fluiten, dat is ook niet de eerste keer. Dit bevestigt wat ik al meer dan een jaar aan het zeggen ben. Spijtig genoeg.”

Zoals Lozano

De Gentse hoofdcoach verwees zelfs naar een van de meest beruchte rode kaarten in de geschiedenis van het Belgisch voetbal: de breuk die Juan Lozano opliep tegen Waregem in 1987 en hem zijn carrière kostte. “Kijk naar Yvan Desloover tegen Juan Lozano. Ik ben die beelden gaan terughalen. Desloover zet zijn voet over de bal, om zich af te schermen, en komt neer op het scheenbeen van Lozano. In een eerste fase doet het stadion boe omdat er een fout is gefloten. Het is pas wanneer ze zien dat zijn been gebroken is, dat de hel losbreekt en rood wordt getrokken. Wat als Hong zijn been wel breekt? Die jongen heeft heel veel geluk gehad. Als zijn been knapt, is zijn carrière misschien gedaan. Wat gaan ze dan zeggen? Terwijl gevolgen geen rol mogen spelen in de beslissing. Het was misschien ongelukkig maar wel heel gevaarlijk.”

Dat Koita niet geschorst wordt, stoort Vanhaezebrouck niet. “Wel heel dat circus errond en hoe dat is opgeklopt”, verwees hij naar de open brief van STVV. “Dat Sint-Truiden zegt dat ze daardoor hun punten niet terug hebben. Dat is nog het beste van al. Dus als het elf tegen elf was geweest, dan hadden ze wél drie punten gehad misschien? Dit gaat gewoon te ver.”

De slaap van Brys

Dat het Referee Department het zelfs bedacht om videoref Wim Smet aan te duiden voor OH Leuven-STVV, snapt Vanhaezebrouck niet. “Wat had die man daar moeten doen? Een match fluiten van een ploeg die helemaal verontwaardigd is over jou. En die zou dan in een serene sfeer moeten fluiten (inmiddels is Jan Boterberg aangeduid, red.). Hoe moet OH Leuven zich voelen? Marc Brys die slaapt niet. Die denkt ook: “Wat gaat er allemaal gebeuren?’”

En nu naar Cercle Brugge

Zondag wacht Cercle Brugge, waar AA Gent vorig seizoen zijn vierde plaats verspeelde, toen een afwezige cameraman niet kon vaststellen of een goal van Somers buitenspel was. “Er zit nog altijd geen cameraman. Ik zat onlangs naar een match te kijken en plots, in de negende minuut, is er heel even een shot van de zestienmetercamera die van links naar rechts zwaait, waarna we weer de livebeelden zien. Dat was een mislukte check, wellicht van de cameraman om aan te geven dat hij er was, en- wellicht - een regisseur die op de verkeerde knop drukte. Het is nog altijd hetzelfde, geloof mij. Alleen stellen ze nu die camera in dat ze zonder bemanning een beeld zou moeten krijgen. Maar er is nog altijd niet meer volk. De cameraman die beneden moet filmen, moet zorgen dat hij in de mindere matchen op tijd boven is.”

Als Sint-Truiden nu al klaagt, dan heeft AA Gent meer reden tot ontevredenheid. “Als wij de fases gaan opsommen… Vorig jaar, vanaf het moment dat we aan onze reeks begonnen waren, is er van alles gebeurd. Nu staan we daar en zal het weer een race zijn. Ik houd absoluut mijn hart vast.”