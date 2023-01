Tarik Tissoudali wil geen stappen overslaan in zijn revalidatieproces: “Ik zal sterker terugkeren dan tevoren”

Vanuit de tribune zag Tarik Tissoudali AA Gent geleidelijk aan stijgen in de rangschikking: “Play-off 1 halen is altijd de ambitie geweest. Hopelijk kunnen we dat waarmaken.” — © Belga

Eind juli scheurde Tarik Tissoudali zijn voorste kruisband. Meteen kon de minzame Nederlandse Marokkaan een kruis maken over zijn WK-kansen en begon hij aan een lange en zware revalidatie. Zes maanden later maakt Tissoudali een stand van zaken op. “Dokter Declercq heeft zijn werk goed gedaan en ik zal sterker dan tevoren terugkeren”, maakt de Gentse publiekslieveling zich sterk.

“Het gaat heel goed met me, dank je”, glundert Tarik Tissoudali wanneer hij de Gentse perszaal binnenstapt. De Marokkaanse linksbuiten werkt na een kruisbandletsel al bijna zes maanden keihard om terug te keren en ziet stilaan licht aan het einde van de tunnel. “Momenteel zit ik in de fase waarbij ik veel mag dribbelen met de bal en gericht mag schieten. Bovendien mag ik toch aan bijna honderd procent sprintjes trekken”, verklapt Tissoudali.

Het typeert Tissoudali. Dat bevestigt ook zijn coach, Hein Vanhaezebrouck, die even later de pers te woord staat. “Tarik is heel voorzichtig en soms moet Matti, onze hoofdkine, hem pushen. Matti levert fantastisch werk, hij is bijna als dag in dag uit met hem bezig, net een personal coach. En dat naast zijn ander werk. Tarik zal hem ongelooflijk dankbaar zijn. Je ziet hem ook evolueren op het veld, maar die laatste stap is de moeilijkste. Je moet die barrière overwinnen om er terug durven in te gaan: tackelen en stampen incasseren. Die knop moet je kunnen omdraaien.”

Balgevoel

Voorlopig moet Tissoudali nog vooral aan volume winnen en mag hij vooral geen stappen overslaan in zijn revalidatie. “Ik moet inderdaad nog wat doseren. De club ondersteunt me fantastisch: de dokter, de kinesisten, de psycholoog en de voedingsdeskundige. Mijn lichaamsvet is nu zelfs lager dan toen ik wel speelde. Ik weeg nog evenveel, maar heb nu wel meer spieren. Dokter Declercq heeft zijn werk goed gedaan en ik zal sterker terugkeren dan tevoren”, klinkt Tissoudali zelfzeker. “Ik werk nu week per week. Je moet ook wel altijd afwachten of alles goed gaat. Ik had eigenlijk wel wat gevreesd dat het qua balgevoel minder vlot zou gaan. Mijn dribbels zitten er wel nog in”, knipoogt de Amsterdammer.

Een timing durft Tissoudali nog niet uit te spreken, voorzichtig als hij is. “Waarschijnlijk kan ik binnen dit en twee weken gedeeltelijk met de groep meetrainen. Eind februari spelen we tegen Club Brugge. Geen idee of dat lukt. We bekijken het week per week. De medische staf bepaalt het schema. Onze hoofdkinesist Matti vertrouw ik volledig. Ik luister naar hem. Hij weet hoe hij met mij om moet gaan en stuurt me ook berichtjes als ik thuis ben, zoals: neem je rust.”

Kleine broer Salah

Ondertussen volgt Tissoudali noodgedwongen de wedstrijden van de Buffalo’s van in de tribunes. Sinds vorige week prijkt AA Gent in de top vier en dat is ook voor hun favoriete dribbelaar een opsteker. “Qua resultaten doet de groep het goed. Dat is fijn. Je wilt zo hoog mogelijk voetballen en meedoen voor de prijzen. Play-off 1 halen is bovendien altijd de ambitie geweest. Hopelijk kunnen we dat waarmaken.”

Daarnaast ontpopt hij zich ook steeds meer als mentor van Ibrahim Salah, zijn jonge ploegmakker die hem zelfs als grote broer aanspreekt. “Ik heb een goede band met Ibrahim, op en naast het veld. Het is een jongen met heel veel potentie. Ik zie een kerel met veel lef. Hij heeft het wel nodig dat er iemand kort op hem zit, als je dat niet doet, durft hij wel eens iets fout te zeggen of te doen. Dat was bij mij niet anders op die leeftijd”, lacht Tissoudali tot slot.