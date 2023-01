Straffe transfer op til: Gouden Schoen Nicky Evrard is rond met Chelsea

Een droomtransfer voor de kersverse Gouden Schoen, want Evrard is al langer fan van The Blues en Chelsea is een absolute topclub in het vrouwenvoetbal. In 2021 speelde het nog de finale van de Champions League. Momenteel staat Chelsea tweede in de Engelse competitie, met evenveel punten als leider Manchester United. Afgelopen zomer toonde de Londense club trouwens ook al interesse na het sterke EK van Evrard, maar de keeper had toen net getekend voor OHL en Chelsea slaagde er niet in haar los te weken. Met een jaar vertraging komt de overstap er straks dus toch. Evrard, die eerst nog focust op een eerste titel met OHL, zal er mogelijk wel aan speeltijd inboeten want het is niet zeker of ze er eerste doelvrouw wordt.(vva)