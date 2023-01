WHO-experts praten over opheffen noodtoestand voor Covid-19, ten vroegste maandag beslissing

Internationale experts zijn vrijdag aan het overleggen over de mogelijkheid om de internationale noodtoestand voor de volksgezondheid wegens Covid-19 op te heffen. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag bekendgemaakt.

Ten vroegste maandag zou een beslissing aangekondigd worden, aldus bronnen bij de WHO. De experts bekijken tijdens een online meeting de laatste gegevens over de pandemie. Na het debat zal WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus dan gebriefd worden, waarna die een beslissing moet nemen over het al dan niet opheffen van de noodtoestand.

Tedros drukte eerder deze week zijn ongerustheid uit over de sterfcijfers door Covid-19. Sinds begin december zijn wereldwijd meer dan 170.000 mensen gestorven nadat ze het coronavirus hadden gekregen, blijkt uit gegevens van de WHO. In China alleen zijn vorige week 40.000 doden als gevolg van COVID-19 gemeld.

Het verklaren van de noodtoestand of het opheffen ervan heeft geen onmiddellijke gevolgen. Elk land beslist zelf over zijn crisisaanpak.