Twee Finse journalisten veroordeeld voor onthullen staatsgeheimen

In Finland zijn twee onderzoeksjournalisten schuldig bevonden aan het onthullen van staatsgeheimen. De hoofdauteur van het zowat vijf jaar geleden gepubliceerde artikel over de militaire inlichtingendienst moet van een rechtbank in Helsinki vijftig ‘dagboetes’, aangepast aan het inkomen,’ ophoesten. Dat komt neer op enkele duizenden euro’s. Een tweede journaliste kreeg geen straf opgelegd. Een derde aangeklaagde ging volledig vrijuit.

Het artikel verscheen in december 2017 in de krant Helsingin Sanomat. Het stuk bevatte informatie over de militaire inlichtingendienst, maar die informatie was in het belang van de veiligheid van de natie geclassificeerd als ‘geheim’. De krant moet het stuk offline halen, zodat het niet meer terug te vinden is.

De veroordeling riep vragen op over de persvrijheid in het Scandinavische land. “We zijn ontgoocheld over het vonnis. Ondanks de verminderde straffen, is de schade aan de vrijheid van meningsuiting een feit”, reageerde hoofdredacteur Antero Mukka van Helsingin Sanomat in een persbericht.

Het openbaar ministerie had celstraffen van minstens anderhalf jaar gevorderd voor elk van de drie. De journalisten wezen de aanklachten af. Volgens hun advocaat werden geen staatsgeheimen onthuld. Er kan nog beroep aangetekend worden tegen het vonnis.