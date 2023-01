Slapeloosheid was de grootste reden voor het aftreden van paus Benedictus XVI, blijkt uit brief

Het verrassende aftreden van paus Benedictus XVI in 2013, was vooral te wijten aan zijn problemen met slapeloosheid. Dat blijkt uit een brief van zijn hand die het Duitse weekblad Focus vrijdag heeft gepubliceerd.

Op 28 oktober, twee maanden voor zijn dood, schreef de gewezen paus een brief aan zijn biograaf Peter Seewald. Daaruit blijkt dat hij sinds de Wereldjongerendag in 2005 “onafgebroken werd vergezeld” door insomnia. Om de slapeloosheid te bestrijden, schreef zijn lijfarts hem krachtige slaapmiddelen voor. In eerste instantie werkten die, maar na verloop van tijd hadden ze minder effect.

Bovendien deden de bijwerkingen van de geneesmiddelen nog een schepje boven op zijn aandoening. Zo was er een incident in 2012 tijdens een staatsbezoek aan Mexico en Cuba, waarbij hij op een ochtend wakker werd met een doorbloede zakdoek. “Ik moet ergens in de badkamer tegenaan gestoten hebben of gevallen zijn”, schrijft hij daarover.

Daarna volgde een medisch advies om de slaapmiddelen af te bouwen en enkel ‘s ochtends in het openbaar te verschijnen op buitenlandse reizen. Toen moet hij hebben besloten dat hij met die beperkingen zijn functie niet langer kon volhouden en hij besloot om af te treden.

Joseph Ratzinger overleed op 31 december 2022 in het klooster in de Vaticaanse tuinen waar hij zich had teruggetrokken. Hij was toen 95. Zijn opvolger, Franciscus, is nog steeds paus.