Eén boom per Vlaming tegen 2030? “Zal pas tegen 2109 lukken”

“Aan het huidige tempo zal het nog 86 jaar duren vooraleer elke Vlaming zijn beloofde boom heeft”, zegt Schauvliege. Ze pleit voor een hoger gevoel van urgentie, want “bomen zijn onze belangrijkste bondgenoot tegen hitte, droogte en overstromingen”.

De plannen voor een boom per Vlaming slaan op alleenstaande bomen en staan los van de plannen voor extra bossen. Schauvliege hekelt ook dat gemeentebesturen geen vergunning nodig hebben om alleenstaande bomen te laten kappen. Er moet in de buurt wel een nieuwe boom in de plaats komen, maar “een nieuw klein boompje heeft lang niet dezelfde ecologische waarde als een boom van honderden jaren oud”, zegt ze. Schauvliege noemt het bomenbleid van de regering er een “met een blinddoek op en een draaiende kettingzaag in de hand”.

Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) wijst erop dat het aan de steden en gemeenten is om het samen met hun burgers en bedrijven concreet te maken. “Ik zie de rol van de Vlaamse overheid eerder als faciliterend en (financieel) ondersteunend”, zegt hij in het antwoord op de parlementaire vraag van Schauvliege. In 2022 besteedde de regering er 33,62 miljoen euro aan. (kba)