Zomeraanwinst Valentin Cojocaru miste nog geen minuut onder de lat bij OHL: “Zeggen sommige mensen dat ik onzekerheid uitstraal? Zo voel ik me alleszins niet”

Valentin Cojocaru komt een voorzet plukken in Westerlo. “De coach had me gevraagd om meer tussen te komen op crosses. In het begin was dat een beetje moeilijk voor mij, maar nu heb ik vooruitgang gemaakt.” — © BELGA

Je bent nu zeven maanden in Leuven. Hoe blik je daar op terug?

Valentin Cojocaru: “Mijn start was meteen goed en daarna begon ik ook het tempo van deze competitie beter aan te voelen. Ik ging mij comfortabeler voelen en werd ondertussen ook fysiek honderd procent fit. Door de situatie met de oorlog in Oekraïne had ik allang niet meer gespeeld en ook al even niet meer getraind. Het was dus aanpassen.”

Wat vind je van jouw prestaties dit seizoen?

“Behoorlijk goed. Ik ben tevreden en heb nog geen grote missers begaan, maar wil altijd nog beter worden. Ik probeer altijd hetzelfde niveau aan te houden. Ik had goeie en mindere wedstrijden, maar de positieve zijn in de meerderheid.”

De coach zei dat hij je vroeg om meer in de luchtduels te komen.

“Ja, en ik denk dat je dat de laatste wedstrijden ook gezien hebt. Ik kom nu ook meer tussen op voorzetten, de laatste wedstrijd zelfs zes of zeven keer. In het begin was dat een beetje moeilijk voor mij, maar nu heb ik vooruitgang geboekt.”

Zie je nog meer werkpunten?

“Ik ben niet de snelste, daar wil ik aan blijven werken.”

OHL probeert zijn spel van achter uit zorgvuldig op te bouwen. Dat houdt natuurlijk ook risico in op balverlies. Hoe is dat voor een doelman?

“Het is logisch dat onze aanpak een risico op missers meebrengt, maar we doen het goed en zijn er tevreden mee.”

Vraagt die stijl extra concentratie van jou? Het is misschien makkelijker om de bal zestig meter weg te werpen en even zonder zorgen te zitten.

“Het is mijn stijl om uit te voetballen, het bezorgt mij dus geen stress. Ik heb meestal zo gespeeld, zelfs als kleine jongen.”

Op Union was je sterk. Geeft het een boost als je met belangrijke reddingen kan uitpakken?

“Uiteraard. De eerste bal is de belangrijkste voor mij. Als die goed is, win je vertrouwen. Is die slecht, krijg je het even moeilijk.”

Sommige vinden je onzekerheid uitstralen in doel. Wat denk je daar zelf van?

“Zo voel ik mij alleszins niet. Misschien is er af en toe wel een miscommunicatie met de defensie, maar ik denk niet dat onzekerheid echt deel uitmaakt van mijn houding.”

Hoe is het voor een doelman om drie tegendoelpunten te slikken, zoals recent twee keer het geval was tegen KV Kortrijk?

“Dat is nu eenmaal het risico als je aanvallend wil spelen. Dan creëer je ruimte voor de tegenstander. Misschien moeten we het defensief nog iets beter doen, maar gelukkig scoren we ook veel doelpunten. De balans tussen het aanvallende en het verdedigende vind ik wel goed zitten.”

Voel je je verantwoordelijk voor tegendoelpunten, zelfs als je niet in de fout gaat?

“Tegengoals stralen nooit goed af op een doelman, maar we hebben ook al wel wat ‘lucky goals’ binnengekregen.”

Hoe bevalt OHL je, los van wat er op het veld gebeurt dan?

“De druk is niet zo groot als bijvoorbeeld bij Brugge of Antwerp. Dat vind ik positief, want te veel druk kan je echt naar beneden halen. Ik heb mijn hele leven in clubs gespeeld waar meer druk was.”

Er komen nu duels aan met rechtstreekse concurrenten, zoals STVV zaterdag en Cercle twee weken later. Worden die cruciaal?

“Niet per se, maar ze worden wel heel belangrijk. Tegen ploegen die voor dezelfde plekjes strijden, moet je de punten pakken. Die wedstrijden zijn van groot belang.”