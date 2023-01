Deze wedstrijden mag u dit weekend niet missen: onvervalste derby in Duitsland, duel der Belgische spitsen in Serie A

Derbyday voor Dodi

Een onvervalste derby in de Bundesliga. Hertha tegen Union Berlin. De rollen werden de voorbije jaren wel flink omgedraaid in de Duitse hoofdstad. Voormalige grote, rijke broer Hertha staat vandaag op de voorlaatste plaats, terwijl Union na zeventien speeldagen tweede staat in de Bundesliga. Bij de thuisploeg is het uitkijken nar Dodi Lukebakio.

Zaterdag 15.30 uur: Hertha-Union Berlin

Onderonsje der Belgische spitsen

Twee Belgische spitsen voor de prijs van één in de Serie A. Cyriel Dessers is hersteld van een enkelblessure en ontvangt zaterdagavond in Cremona het Inter van Romelu Lukaku. Die gaat op zoek naar zijn eerste doelpunt in de Serie A sinds… 13 augustus.

Zaterdag 18 uur: Cremonese-Inter

© AP

Hete avond voor Philippe Clement

Een mooie affiche aan de Azuurkust, waar Philippe Clement en Monaco op bezoek mogen in Marseille. Clement komt er onder meer zijn voormalige Genk-poulain Ruslan Malinovskyi tegen, al zal hij niet door iedereen zo hartelijk ontvangen worden. Het Stade Vélodrome kan kolken als geen ander.

Zaterdag 21 uur: Marseille-Monaco

Oude bekenden spotten in Leverkusen

Voor de eerste minuten van Julien Duranville zal het nog iets te vroeg zijn, maar dan nog zijn er heel wat Jupiler Pro Leauge-linken te vinden in Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund. Noah Mbamba en Odilon Kossounou aan de ene en Thorgan Hazard aan de andere kant. Die laatste zat eerder deze week tegen Mainz wel niet in de selectie. Thomas Meunier is nog out met een spierscheur.

Zondag 17.30 uur: Bayer Leverkusen-Dortmund

© Icon Sport

Still wil stunt tegen PSG

Naar een wedstrijd met namen als Lionel Messi, Neymar én Kylian Mbappé aan de aftrap is het altijd uitkijken. Al zullen drie Belgen daar lichtjes anders over denken: Will Still, Thibault De Smet en Thomas Foket om precies te zijn. Stade Reims is al dertien wedstrijden ongeslagen en hoopt die goeie reeks tegen PSG door te trekken.

Zondag 20.45 uur: PSG-Stade Reims